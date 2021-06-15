Главный тренер сборной России и вице-капитан рассказали о подготовке команды к матчу 2-го тура группового этапа Евро-2020 против Финляндии.

Станислав Черчесов: «Боюсь, что Жиркова потеряли на весь турнир»

— В чем отличия подготовки к матчам с Бельгией и Финляндией? — вопрос главному тренеру.

— Второй матч турнира, разные по подходу и системе игры команды. После первого матча больше восстанавливались, чем готовились. Сейчас другая подготовка к игре. Второй матч на турнире — ситуация понятная. Другое дело, что есть некоторые игроки, которые немножко под вопросом. К вечеру получу ответ и от них, и от врачей.

— Надолго ли выбыл Юрий Жирков? Готовы ли сыграть Далер Кузяев и Федор Кудряшов?

— По Жиркову не могу сказать точно диагноз. Боюсь, что его потеряли на весь турнир. Кудряшов первый раз немножко потренировался с командой. Кузяев тоже тренировался. Дивеев один день пропустил, Джикия пропустил тренировку в понедельник. Головин тренировался в легкой форме.

— Ваше мнение о матче Финляндии с Данией?

— Результат немножко удивил. Но игра команды — абсолютно нет. Когда попадаются соперники, мы их изучаем, четко говорим, что финская команда крепкая. Она это и продемонстрировала. Игра могла сложиться по-другому, но мы знали, что это непростой соперник.

— На игре с Бельгией болельщики в Санкт-Петербурге освистали футболистов, вставших на колено. Не хотите сказать им, чтобы они уважительно отнеслись к финнам, если они встанут на колено?

— Если честно, то вы сказали, а я и не слышал, Когда весь в игре — отключаешься и не слышишь, что творится вокруг. У каждого свой выбор. Но этот вопрос не относится к самому матчу. Если есть вопрос по тактике, то я вам отвечу. А тут только за себя могу отвечать. У каждого свой выбор, не хочу никому ничего советовать.

— Как изменится тактика на игру с финнами?

— Мы готовимся и к турниру, и к каждому матчу по отдельности. Была тактическая тренировка, несколько вариантов наигрывали. Говорить об этом не буду. С Бельгией не сработала связка Дзюба — Головин. Но это был непростой матч. Тем более в начале игры выбыли два футболиста — Жирков и Кузяев. Когда по ходу матча какие-то вещи ломаются, то это уже к нам вопрос. В этот раз случилось так. Некоторые моменты, которые мы изначально планировали, не получились.

— Вчера Ольга Бузова пришла на «Матч ТВ» и сказала, что вы ее большой фанат. Видели ли ее?

— Я не смотрю телевизор, когда турнир идет. Пусть никто не обижается. Единственное, я смотрел немецкое телевидение, потому что там была студия, где говорили о наших соперниках. Хотел понять, в правильном ли мы направлении думали. Мы рады, что за нас болеют. Естественное, в мужскую раздевалку женщин пускать не буду. Рядом сидит Джикия, который должен концентрироваться на игре, а не отвлекаться на красивых девушек. Болейте за нас. Кстати о болельщиках: критика заслуженная. Даже после побед бывает критика, а другие поддерживают. Поэтому здесь надо и одних, и других поддержать, ведь обе стороны правы, потому что за нас болеют. Наша задача — реваншироваться.

— Ощущаете давление по поводу того, что в случае поражения можете не выйти из группы?

— У каждого свой характер. Если перед Бельгией была одна возможность, но больше зависела от соперника. То перед вторым матчем со сборной Финляндии есть четкое понимание. Мне легче так. Наоборот, у меня состояние лучше. Я бы сказал, что мое состояние сейчас спокойное, правильное, рабочее.

— Вопрос по обороне. Вы наигрываете разные сочетания. Какие вы рассматриваете варианты на игру с финнами?

— Видите, мы недосчитались сперва одного защитника, потом другого, а турнир идет. От травм никто не застрахован — Кудряшов, Жирков, Самошников. Джикия и Дивеев после матча... Мы стараемся возможные варианты связок наиграть, чтобы условный Джикия первый раз не увидел Дивеева во втором матче Евро. Вы видите, что одна игра, а мы уже недосчитались нескольких футболистов. Стараемся какие-то нюансы учитывать, думая наперед.

Георгий Джикия: «После Бельгии поступали слова поддержки»

— Что думаете о сборной Финляндии? — вопрос защитнику.

— Дисциплинированная команда, серьезный соперник. Они организованно, компактно сыграли и добились результата. Играют терпеливо, ждут свой момент. «Стандарты», штрафные — их козырь. Серьезный соперник.

— Что думаете об игре Алексея Миранчука?

— Это большой игрок, который становится с каждым днем все лучше и лучше. Мне приятно за ним следить. Приятно смотреть на него, на его подготовку, за тем, как он прогрессирует. Огромный молодец.

— Всю команду критиковали после игры с Бельгией. Справедливо или нет?

— У нас большая страна, у всех есть право высказать свое мнение. Отвечу на этот вопрос иначе. После поражения от Бельгии нам поступали сообщения в том числе со словами поддержки, что у нас все впереди. Хочется говорить именно о положительных моментах, и мы благодарны тем людям, которые верят в нас.

— Что знаете о нападающих сборной Финляндии — Пукки и Похьянпало?

— Знаю, что они нападающие. Про Пукки знаю больше. Он классный футболист, забил много мячей, в том числе в предыдущем сезоне. По игре с Данией видел, что он агрессивен, настойчив, старается забивать, в штрафной умеет играть. Опасный форвард.