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Бельгия стала второй сборной, которая вышла в плей-офф Евро-2020

21:00
Кевин де Брейне. Фото Официальный Twitter Евро 2020
Кевин де Брейне. Фото Официальный Twitter Евро 2020
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Сборная Бельгии обеспечила себе место в плей-офф Евро-2020. Она стала второй командой после Италии, которой это удалось.

 

Во втором туре группового турнира бельгийцы обыграли датчан (2:1). В составе победителей отличились Торган Азар и Кевин Де Брейне. У Дании забил Юссуф Поульсен.

Бельгийцы набрали шесть очков и лидируют в группе В. У Дании ноль очков и последняя позиция. Второй идет сборная России, третьей – сборная Финляндии. У этих команд по три очка.

Дания - Бельгия

 

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Сборная Бельгии обыграла команду Дании и вышла в плей-офф Евро-2020

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