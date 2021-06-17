Бельгия стала второй сборной, которая вышла в плей-офф Евро-2020

Сборная Бельгии обеспечила себе место в плей-офф Евро-2020. Она стала второй командой после Италии, которой это удалось.

?? Bravo, Belgium! The second team to qualify for the Round of 16 ?#EURO2020 | #BEL pic.twitter.com/EFXNkvBfyA — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 17, 2021

Во втором туре группового турнира бельгийцы обыграли датчан (2:1). В составе победителей отличились Торган Азар и Кевин Де Брейне. У Дании забил Юссуф Поульсен.

Бельгийцы набрали шесть очков и лидируют в группе В. У Дании ноль очков и последняя позиция. Второй идет сборная России, третьей – сборная Финляндии. У этих команд по три очка.