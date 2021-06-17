Гол Де Брейне принес Бельгии победу над Данией и путевку в плей-офф

Сборная Бельгии победила команду Дании (2:1) в матче второго тура группового турнира Евро-2020. Игра состоялась в Копенгагене.

Уже на второй минуте датчане открыли счет. Отличился Юссуф Поульсен. Торган Азар на 55-й минуте с передачи вышедшего на замену Кевина Де Брейне сравнял результат. На 70-й минуте отличился сам Де Брейне, который не стал праздновать гол из уважения к соперникам.

На десятой минуте команды провели акцию в поддержку полузащитника датчан Кристиана Эриксена, который перенес сердечный приступ в матче с Финляндией.

Бельгийцы набрали шесть очков и лидируют в группе В. Команда досрочно вышла в плей-офф. У Дании ноль очков и последняя позиция.

Второй идет сборная России, третьей — сборная Финляндии. У этих команд по три очка.

В третьем туре 21 июня Дания сыграет с Россией, а Бельгия — с Финляндией.

Евро-2020

Группа В

2-й тур

Дания — Бельгия — 1:2 (1:0)

Голы: Поульсен, 2 (1:0). Т.Азар, 55 (1:1). Де Брейне, 70 (1:2).

Дания: Шмайхель, Кристенсен, Кьер, Вестергор (Сков Ольсен, 84), Мехле, Васс (Стрюгер Ларсен, 62), Хейбьерг, Дилэйни (Йенсен, 72), Брэйтуэйт, Поульсен (Нергор, 62), Дамсгор (Корнелиус, 72).

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Денайер, Вертонген, Менье, Тилеманс, Дендонкер (Витсель, 59), Т.Азар (Вермален, 90+4), Лукаку, Мертенс (Де Брейне, 46), Феррейра-Карраско (Э.Азар, 59).

Предупреждения: Васс, 59. Дамсгор, 69. Йенсен, 82. Т.Азар, 90+3.

Судьи: Кайперс. ван Рукел, Зайнстра (все — Голландия).

ВАР: ван Букел. Блом (оба — Голландия), Пажес, Летексье (оба — Франция).

17 июня. Копенгаген. Стадион «Паркен». 23395 зрителей.