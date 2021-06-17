Евро-2020: расписание и результаты матчей 17 июня

Сегодня, 17 июня, пройдет три матча группового турнира чемпионата Европы по футболу-2020.

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17 июня, четверг

Группа В

Дания — Бельгия

Сегодня. Копенгаген. Стадион «Паркен». 19.00 (Россия 1 — 18.50)

Судьи: Кайперс. Ван Рукел, Зайнстра (все — Голландия).

ВАР: ван Букел. Блом (оба — Голландия), Пажес, Летексье (оба — Франция).

Группа С

Украина — Македония

Бухарест. Национальный стадион. 16.00 (Матч ТВ — 15.30)

Судьи: Рапаллини. Белатти, Бонфа (все — Италия).

ВАР: Эрнандес-Эрнандес (Испания). Мели (Италия), Санчес Мартинес, Мартинес Мануэра (оба — Испания).

Нидерланды — Австрия

Амстердам. Стадион «Амстердам АренА». 22.00 (Матч ТВ — 21.30)

Судьи: Гринфельд. Хассан, Яркони (все — Израиль).

ВАР: Гиль (Польша). Валери (Италия), Беттс, Аттуэлл (оба — Англия).

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