Сергей Хусаинов: "На Ахметове был фол, это пенальти. Может, судью хорошо приняли в Казахстане?"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал "СЭ" спорный эпизод в первом тайме встречи отборочного турнира Евро-2020 Казахстан – Россия.

На 27-й минуте судья Славко Винчича не назначил 11-метровый в ворота хозяев, когда хавбека нашей команды Ильзата Ахметова сзади в своей штрафной атаковал защитник хоязев Исламбек Куат.

– Фол на Ахметове был. Нарушение не вызывает сомнений, – сказал Хусаинов. – Только рефери из Словении известна причина, по которой он не остановил игру и не указал на "точку".

– Почему, по-вашему, так поступил?

– Может хорошо приняли… Или судья не понимает принципы единоборства. Если бы это было в любой другой части поля, фол зафиксировали бы. Вичич либо испугался поставить пенальти, либо, что еще хуже, просто не знает как идет отбор в футбольной игре. (Арман Мкртчян)​

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