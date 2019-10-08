Сборная России в полном составе готовится к шотландцам

Футболисты сборной России во вторник проводят первую полноценную тренировку в преддверии отборочного матча Евро-2020 с национальной командой Шотландии. На поле вышли все 25 игроков, которые есть в распоряжении Станислава Черчесова.

Команду ждет традиционный йо-йо тест, который покажет функциональное состояние каждого из игроков. Встреча со сборной Шотландии пройдет в Лужниках в четверг. (Александр Рогулев)

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Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира