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Сборная России в полном составе готовится к шотландцам

11:36
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Футболисты сборной России во вторник проводят первую полноценную тренировку в преддверии отборочного матча Евро-2020 с национальной командой Шотландии. На поле вышли все 25 игроков, которые есть в распоряжении Станислава Черчесова.

Команду ждет традиционный йо-йо тест, который покажет функциональное состояние каждого из игроков. Встреча со сборной Шотландии пройдет в Лужниках в четверг. (Александр Рогулев)

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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