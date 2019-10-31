Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Черчесов и руководитель Департамента УЕФА по обучению и подготовке футбольных специалистов. Все очень серьезно

12:09
Теги:

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опубликовал в своем Instagram фотографию с руководителем Департамента УЕФА по обучению и подготовке специалистов в сфере футбола Франком Лудольфом.

30 октября, в среду, Черчесов выступил с лекцией перед тренерами из Албании, Чехии, Северной Македонии и Черногории в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019 — на Евро-2020!




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир