Черчесов и руководитель Департамента УЕФА по обучению и подготовке футбольных специалистов. Все очень серьезно

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опубликовал в своем Instagram фотографию с руководителем Департамента УЕФА по обучению и подготовке специалистов в сфере футбола Франком Лудольфом.

30 октября, в среду, Черчесов выступил с лекцией перед тренерами из Албании, Чехии, Северной Македонии и Черногории в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.