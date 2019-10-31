Черчесов и руководитель Департамента УЕФА по обучению и подготовке футбольных специалистов. Все очень серьезно
12:09
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опубликовал в своем Instagram фотографию с руководителем Департамента УЕФА по обучению и подготовке специалистов в сфере футбола Франком Лудольфом.
30 октября, в среду, Черчесов выступил с лекцией перед тренерами из Албании, Чехии, Северной Македонии и Черногории в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.
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