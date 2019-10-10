Кто вышел на Евро-2020. Бельгия — первая
10 октября 2019, 23:38
Список сборных, обеспечивших себе участие в финальной стадии чемпионата Европы-2020.
Бельгия. 10 октября, за 3 игры до окончания отбора после разгрома Сан-Марино (9:0) в группе I.
Россия может оформить путевку на Евро-2020 в воскресенье
Чемпионат Европы пройдет в 12 городах 12 национальных федераций с 12 июня по 12 июля 2020 года. Три игры группового турнира и четвертьфинал состоятся в Санкт-Петербурге.
Жеребьевка Евро-2020 пройдет 30 ноября в Бухаресте.
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