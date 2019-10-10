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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Кто вышел на Евро-2020. Бельгия — первая

10 октября 2019, 23:38
Отбор чемпионата Европы-2020: Бельгия — первая в финальном турнире. Фото AFP
Отбор чемпионата Европы-2020: Бельгия — первая в финальном турнире. Фото AFP
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Список сборных, обеспечивших себе участие в финальной стадии чемпионата Европы-2020.

Бельгия. 10 октября, за 3 игры до окончания отбора после разгрома Сан-Марино (9:0) в группе I.

Россия может оформить путевку на Евро-2020 в воскресенье

Чемпионат Европы пройдет в 12 городах 12 национальных федераций с 12 июня по 12 июля 2020 года. Три игры группового турнира и четвертьфинал состоятся в Санкт-Петербурге.

Жеребьевка Евро-2020 пройдет 30 ноября в Бухаресте.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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