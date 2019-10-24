Саленко считает, что матч сборных России и Украины на Евро-2020 был бы интересен всем

Бывший форвард сборной России Олег Саленко — о возможности матча Россия — Украина на Евро-2020.

— Украина против России на Евро? Сейчас такая ситуация, что разводить все равно будут. Если только в финале. Или в полуфинале, если и Россия, и Украина туда дойдут. С Россией мы сходиться пока не будем. Это уже не в интересах УЕФА, — сказал Саленко в интервью SportArenaTV. — Хочу ли я этого матча? Думаю, что всем было бы интересно. Хватит уже этих разногласий. Пусть сыграют, и пусть приедут наши болельщики и болельщики из России. Думаю, никаких проблем не будет.

Ранее обе сборные уже обеспечили себе выход на Евро-2020. При этом на групповом турнире команды будут разведены. Если сборные России и Украины выйдут из группы, они могут встретиться в плей-офф.