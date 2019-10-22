Черчесов рассказал, как игроки сборной отдали детям куртки
10:59
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал об интересном поступке игроков национальной команды перед матчем отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 против Шотландии (4:0). Игра прошла в Москве в «Лужниках» 10 октября.
— Есть много мелких деталей, которые вы, вероятно, не замечаете, но которые могли бы стать отличной рекламой нашей сборной, — сказал Черчесов.
— Вы про тот момент, когда перед матчем Россия — Шотландия игроки во время гимна укрыли куртками детей от дождя?
— И про него тоже. Дети вышли в белых маечках, футболисты — в черных гимновых куртках. А там ливень. Такие вещи не продумаешь заранее. (Дмитрий Зеленов, Дмитрий Симонов)
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