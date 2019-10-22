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Черчесов рассказал, как игроки сборной отдали детям куртки

10:59
10 октября. Москва. Россия — Шотландия — 4:0. Фото РФС/Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
10 октября. Москва. Россия — Шотландия — 4:0. Фото РФС/Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал об интересном поступке игроков национальной команды перед матчем отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 против Шотландии (4:0). Игра прошла в Москве в «Лужниках» 10 октября.

— Есть много мелких деталей, которые вы, вероятно, не замечаете, но которые могли бы стать отличной рекламой нашей сборной, — сказал Черчесов.

— Вы про тот момент, когда перед матчем Россия — Шотландия игроки во время гимна укрыли куртками детей от дождя?

— И про него тоже. Дети вышли в белых маечках, футболисты — в черных гимновых куртках. А там ливень. Такие вещи не продумаешь заранее. (Дмитрий Зеленов, Дмитрий Симонов)

Полностью интервью с Черчесовым читайте — здесь

Россия — Шотландия

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Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019 — на Евро-2020!




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