Сборная России снова прибралась в раздевалке. На этот раз - после победы

Сборная России прибралась в раздевалке "Астана Арены" после победы над Казахстаном в матче отборочного турнира Евро-2020 (4:0). Это уже вторая игра подряд, когда россияне делают в раздевалке уборку - ранее они аналогичным образом поступили после поражения от Бельгии 21 марта (1:3).

Коллеги из Казахстана, спасибо большое за тёплый прием и профессиональную организацию матча. Удачи вам в отборочных матчах! 💪 pic.twitter.com/TT6sMzz5zc – Сборная России (@TeamRussia) 24 марта 2019 г.

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