20:11 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Сборная России снова прибралась в раздевалке. На этот раз - после победы

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Сборная России прибралась в раздевалке "Астана Арены" после победы над Казахстаном в матче отборочного турнира Евро-2020 (4:0). Это уже вторая игра подряд, когда россияне делают в раздевалке уборку - ранее они аналогичным образом поступили после поражения от Бельгии 21 марта (1:3).

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Казахстан - Россия

 

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