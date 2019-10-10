Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Россия может оформить путевку на Евро-2020 в воскресенье

10 октября 2019, 23:40
Теги:

Победа киприотов в Казахстане отложила выход России на чемпионат Европы-2020 как минимум на несколько дней.

Наша команда гарантирует себе путевку на Евро в воскресенье, 13 октября, если не проиграет в Никосии. Тогда у российской сборной будет как минимум 19 очков, и она станет недосягаемой для соперников (перед киприотами будет преимущество по личным встречам).

А сборная Бельгии, разгромив Сан-Марино, уже завоевала право сыграть в финальном турнире.

Группа I

И

В

Н

П

М

О

1. Бельгия

7

7

0

0

28-1

21

2. Россия

7

6

0

1

22-4

18

3. Кипр

7

3

1

3

13-7

10

4. Казахстан

7

2

1

4

9-11

7

5. Шотландия

7

2

0

5

5-17

6

6. Сан-Марино

7

0

0

7

0-37

0

13 октября. Казахстан — Бельгия, Кипр — Россия, Шотландия — Сан-Марино.
16 ноября. Кипр — Шотландия, Сан-Марино — Казахстан, Россия— Бельгия
19 ноября. Сан-Марино — Россия, Шотландия — Казахстан, Бельгия — Кипр

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Опрос

проголосовало: 1860
Все опросы
Кто был лидером сборной России в матче против Шотландии?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019: против Шотландии и Кипра




Прямой эфир
Прямой эфир