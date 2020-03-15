Роберто Манчини призвал отложить Евро-2020 из-за коронавируса

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини отметил, что Евро-2020 нужно отложить, если того требует ситуация в связи с угрозой коронавируса. По его словам, здоровье людей гораздо важнее.

— Мы должны оставить игроков дома, — отметил Манчини в интервью Rai Sport. — Они профессионалы и знают, что делать. Когда лига возобновится, у них будет десять дней или пару недель, чтобы регулярно тренироваться.

Нужно подождать вторника, когда УЕФА что-то решит в отношении чемпионата Европы. Проблемы, который появились в Италии за последние 15 дней, теперь видны и в других странах.

Не знаю, как все завершится. Но есть вещи и поважнее Евро-2020, без сомнений.

Если они решать отложить турнир, то можно выиграть и через год. Главное — это здоровье каждого, чтобы мы могли вернуться на стадионы и наслаждаться обществом друг друга.

Видеть, как гибнут люди, очень тяжело.

Что касается состава, то у меня есть относительно готовый список игроков. Есть лишь несколько сомнений, который нужно разрешить в последние минуты. Однако, если турнир отложат на год, то, конечно, могут быть изменения.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется // Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список ??