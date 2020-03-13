Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список

Вспышка коронавируса заставила уйти на паузу почти все мировые спортивные соревнования, а также угрожает переносом летних Олимпиады и чемпионата Европы по футболу.

Среди футбольных чемпионатов на данный момент официально не остановлены — РПЛ, Бундеслига и чемпионат Англии. Из хоккейных турниров все еще проводится плей-офф КХЛ, однако матчи проходят без зрителей на трибунах.

Кто из спортсменов уже заразился коронавирусом, можно посмотреть в материале «СЭ».

Список соревнований, которые были приостановлены из-за вируса: