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Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список

12:00
Олимпиаду в Токио могут отменить из-за распространения коронавируса. Фото AFP Соревнования, приостановленные из-за коронавируса. Фото "СЭ"
Олимпиаду в Токио могут отменить из-за распространения коронавируса. Фото AFP

Вспышка коронавируса заставила уйти на паузу почти все мировые спортивные соревнования, а также угрожает переносом летних Олимпиады и чемпионата Европы по футболу.

Среди футбольных чемпионатов на данный момент официально не остановлены — РПЛ, Бундеслига и чемпионат Англии. Из хоккейных турниров все еще проводится плей-офф КХЛ, однако матчи проходят без зрителей на трибунах.

Кто из спортсменов уже заразился коронавирусом, можно посмотреть в материале «СЭ».

Список соревнований, которые были приостановлены из-за вируса:

Соревнования, приостановленные из-за коронавируса. Фото "СЭ"
Соревнования, приостановленные из-за коронавируса. Фото «СЭ»

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