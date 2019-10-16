Полузащитник и капитан сборной Болгарии Ивелин Попов в интервью The Sun прокомментировал ситуацию с расистским скандалом на матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 против Англии (0:6).

По ходу встречи фанаты Болгарии оскорбляли футболистов соперника Тайрона Мингса и Маркуса Рэшфорда на расовой почве.

— Мы проиграли 0:6, и то, что произошло во время игры, было ужасно, — приводит слова Попова The Sun. - Конечно, я чувствовал смущение. Н е хочу, чтобы такие вещи творились на футболе, это плохо для нашей федерации и страны.

Это должно прекратиться. В чемпионате Болгарии выступает «Лудогорец» с игроками из разных стран. Наверное, если бы фанаты продолжили так себя вести и что-то выкрикивать, то игра могла бы закончиться досрочно.

Болельщики не были довольны, когда я к ним подошел. Это вполне ожидаемо, потому что их любимая команда проигрывала со счетом 0:4 после первого тайма. Фанаты были злые и кричали: «Не говорите с нами». Но когда я поговорил с ними, то ситуация изменилась, они меня поняли.

Bulgaria captain Ivelin Popov has been pleading with the home fans at half-time to stop the racist chanting. pic.twitter.com/bH77WOzKnY — SPORTbible (@sportbible) October 14, 2019

Мы все одинаковые, цвет кожи не имеет значения. Мы одна большая семья в футболе. Только вместе мы сможем остановить такие плохие вещи.

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