Англия разгромила Болгарию Попова, матч дважды останавливали из-за расистских выкриков

Сборная Англии в гостях одержала победу над Болгарией (6:0) в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020. Игра проходила в Софии.

В составе Англии по дублю на свой счет записали нападающий Рахим Стерлинг и полузащитник Росс Баркли. Еще по разу забили форварды Маркус Рэшфорд и Харри Кейн.

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов и хавбек «Арсенала» Георгий Костадинов вышли в стартовом составе сборной Болгарии и провели на поле всю игру.

Игру дважды останавливали из-за расистских выкриков фанатов в адрес игроков сборной Англии Тайрона Мингса и Маркуса Рэшфорда.

Англичане с 15 очками лидируют в группе A. Болгария — пятая строчка и три балла.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир

Группа A

Болгария — Англия — 0:6 (0:4)

Голы: Рэшфорд, 7 (0:1). Баркли, 20 (0:2). Баркли, 32 (0:3). Стерлинг, 45+3 (0:4). Стерлинг, 69 (0:5). Кейн, 85 (0:6).

Болгария: Илиев, Пашов, Хаджиев, Терзиев, Занев, Попов, Десподов, Костадинов, Сармов (Краев, 46), Вандерсон (Малинов, 76), Иса (Г.Иванов, 68).

Англия: Пикфорд, Триппьер, Магуайр, Мингс, Чилвелл, Дж.Хендерсон, Баркли (Маунт, 72), Уинкс, Рэшфорд (Уилсон, 76), Кейн, Стерлинг (Санчо, 73).

Предупреждение: Дж.Хендерсон, 4.

Судья: Бебек (Хорватия).

14 октября. София. Стадион «Васил Левски».

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира