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Болгария — Англия: Ивелин Попов призвал фанатов перестать выкрикивать расистские лозунги

23:04

Капитан сборной Болгарии, хавбек «Ростова» Ивелин Попов обратился к болельщикам по ходу матча отборочного турнира Евро-2020 против Англии. Фанаты оскорбляли футболистов соперника Тайрона Мингса и Маркуса Рэшфорда на расовой почве.

Арбитр встречи вынужден был на несколько минут прервать игру и пригрозил отменить ее. К первому тайму было добавлено шесть минут. После первой половины встречи англичане ведут 4:0.

Болгария — Англия

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