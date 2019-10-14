Капитан сборной Болгарии, хавбек «Ростова» Ивелин Попов обратился к болельщикам по ходу матча отборочного турнира Евро-2020 против Англии. Фанаты оскорбляли футболистов соперника Тайрона Мингса и Маркуса Рэшфорда на расовой почве.

Bulgaria captain Ivelin Popov has been pleading with the home fans at half-time to stop the racist chanting. pic.twitter.com/bH77WOzKnY — SPORTbible (@sportbible) October 14, 2019

Арбитр встречи вынужден был на несколько минут прервать игру и пригрозил отменить ее. К первому тайму было добавлено шесть минут. После первой половины встречи англичане ведут 4:0.