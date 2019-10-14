Болгария — Англия: Ивелин Попов призвал фанатов перестать выкрикивать расистские лозунги
23:04
Капитан сборной Болгарии, хавбек «Ростова» Ивелин Попов обратился к болельщикам по ходу матча отборочного турнира Евро-2020 против Англии. Фанаты оскорбляли футболистов соперника Тайрона Мингса и Маркуса Рэшфорда на расовой почве.
Bulgaria captain Ivelin Popov has been pleading with the home fans at half-time to stop the racist chanting. pic.twitter.com/bH77WOzKnY— SPORTbible (@sportbible) October 14, 2019
Арбитр встречи вынужден был на несколько минут прервать игру и пригрозил отменить ее. К первому тайму было добавлено шесть минут. После первой половины встречи англичане ведут 4:0.
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