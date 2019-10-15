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УЕФА возбудил дисциплинарное дело по итогам матча между сборными Болгарии и Англии

19:38
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УЕФА возбудил дисциплинарное дело в отношении Болгарского футбольного союза и Футбольной ассоциации Англии по итогам матча отбора Евро-2020 между командами Болгарии и Англии (0:6), сообщает официальный сайт организации.

Болгарские болельщики были уличены в проявлении расизма. Из-за этого встреча прерывалась дважды.

Ранее глава БФС Борислав Михайлов подал в отставку. Английская сторона обвиняется в неуважении фанатов к национальному гимну и недостаточному числу стюардов с британской стороны.

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