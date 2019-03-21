Дзюба заставил Куртуа ошибиться. Как Россия забила Бельгии

"СЭ" – об ответном голе в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 Бельгия – Россия.
⚡ Молниеносный ответ нашей сборной.– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 21 марта 2019 г.
📺 #БельгияРоссия на #МАТЧПРЕМЬЕР
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Сборная России на протяжении всего матча с бельгийцами высоко прессингует соперников, в том числе вратаря. Это и принесло успех нашей команде.
Когда Куртуа оказался с мячом, Дзюба ускорился, голкипер "Реала" засуетился и упустил мяч. Черышеву оставалось просто попасть в пустые ворота.
Важно отметить, что Денис выбрал удачную позицию – он занял такое место, чтобы, в случае паса, перехватить мяч в двух направлениях (Алдервейрелда и Бойяты). При этом защитники бельгийцев тоже частично виноваты в пропущенном мяче – они почти не двигались и не смещались в пустые зоны, чтобы облегчить Куртуа работу. (Гоша Чернов)