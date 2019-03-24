Дзюба не забивал 1304 минуты

Нападающий Артем Дзюба, наконец, отличился – на 52-й минуте матча против Казахстана форвард забил третий гол сборной России.

30-летний игрок "Зенита" не забивал в официальных матчах с 25 октября прошлого года. Тогда он забил гол в ворота "Бордо", после чего не мог отличиться 15 матчей.

Общая безголевая серия Дзюбы составила 1304 минуты.​

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