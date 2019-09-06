Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Дмитрий Кириченко: «Раньше сборная Шотландии была помощнее»

06:27
Теги:

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Кириченко отметил, что российские футболисты могут как выиграть у Шотландии, так и проиграть. По его мнению, команда сыграет в два центральных защитника.

— Шотландия всегда играла в силовой футбол, — цитируют «Известия» Кириченко. — Мне кажется, раньше эта сборная была помощнее. Такой соперник нам по силам. При этом давление будет очень серьезное. Думаю, Россия не станет играть по схеме с тремя центральными защитниками. В последнее время во встречах с сопоставимыми соперниками мы играли в двух. А Шотландию точно можно отнести к разряду сопоставимых. Понятно, что мы можем как выиграть, так и проиграть. Но шотландцы — это не карлик, но и не топ-сборная.

Матч Шотландия — Россия состоится 6 сентября, начало — в 21.45 по московскому времени, «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Опрос

проголосовало: 1291
Все опросы
Как закончится матч отбора Евро-2020 Шотландия - Россия?
Голосовать Обсудить опрос

Дополнительная информация

https://iz.ru/918076/sevastian-terletckii/vyrvis-v-glazgo-komandu-cherchesova-zhdet-v-shotlandii-verkhovaia-borba

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России в сентябре-2019: против Шотландии и Казахстана




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир