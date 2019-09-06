Дмитрий Кириченко: «Раньше сборная Шотландии была помощнее»

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Кириченко отметил, что российские футболисты могут как выиграть у Шотландии, так и проиграть. По его мнению, команда сыграет в два центральных защитника.

— Шотландия всегда играла в силовой футбол, — цитируют «Известия» Кириченко. — Мне кажется, раньше эта сборная была помощнее. Такой соперник нам по силам. При этом давление будет очень серьезное. Думаю, Россия не станет играть по схеме с тремя центральными защитниками. В последнее время во встречах с сопоставимыми соперниками мы играли в двух. А Шотландию точно можно отнести к разряду сопоставимых. Понятно, что мы можем как выиграть, так и проиграть. Но шотландцы — это не карлик, но и не топ-сборная.

Матч Шотландия — Россия состоится 6 сентября, начало — в 21.45 по московскому времени, «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию

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