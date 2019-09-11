Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов принял участие в тесте на знание петербургского диалекта. «Я в Питере три раза был, и то там в футбол играл», — сказал Баринов перед началом тестирования.

Игроку нужно было вспомнить слова «шаверма», «булка», «сахарная трубочка», «кура», «бадлон», «поребрик», «греча», «тонна» (1000 рублей), «парадная», «пышки».

Больше всего игрока удивило слово «бадлон», после которого он воскликнул: «Питер, что, другая страна что ли?»

В 2020 году Санкт-Петербург примет четыре матча Евро-2020.