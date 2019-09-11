Сергей Петров: «Хорошо выполнили задачу на сентябрьский сбор»

Защитник сборной России Сергей Петров остался доволен сентябрьским сбором. Россияне одержали победы над Шотландией и Казахастаном.

— Мы хорошо выполнили задачу на сентябрьский сбор, — цитируют «Известия» Петрова. — Взяли шесть очков в матчах с прямыми конкурентами. Двигаемся дальше.

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