Сергей Петров: «Хорошо выполнили задачу на сентябрьский сбор»
04:32
Защитник сборной России Сергей Петров остался доволен сентябрьским сбором. Россияне одержали победы над Шотландией и Казахастаном.
— Мы хорошо выполнили задачу на сентябрьский сбор, — цитируют «Известия» Петрова. — Взяли шесть очков в матчах с прямыми конкурентами. Двигаемся дальше.
Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира
Материалы сюжета: Сборная России в сентябре-2019: против Шотландии и Казахстана
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...