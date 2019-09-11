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Денис Колодин: «Показательной должна стать ноябрьская встреча с Бельгией»

06:48
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Экс-защитник сборной России Денис Колодин считает, что связке Георгия Джикии с Андреем Семеновым нужно дать больше времени. В пяти играх с ними в обороне национальная команда ни разу не проиграла и пропустила лишь один мяч.

— На мой взгляд, пока рано делать какие-то выводы относительно игры этой пары защитников, — цитируют «Известия» Колодина. — Надо посмотреть их в большем количестве игр. Показательной должна стать ноябрьская встреча с Бельгией. Посмотрим, как Джикия и Семенов проведут этот матч. Если они сыграются и достигнут должного уровня взаимопонимания, то это весьма перспективная пара.

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Дополнительная информация

https://iz.ru/919971/sevastian-terletckii/vziat-piat-rossiia-mozhet-dosrochno-poluchit-putevku-na-evro-2020

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