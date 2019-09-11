Федор Кудряшов: «Нужно обязательно выигрывать следующий матч с Шотландией»

Защитник сборной России Федор Кудряшов рассчитывает на победу в следующем матче отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии?.

— Чтобы не допустить того, что случилось в Лиге наций, нужно обязательно выигрывать следующую игру с Шотландией, — цитируют «Известия» Кудряшова. — Думаю, тренерский штаб ментально подготовил нас к тому, чтобы таких осечек больше не случалось.

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