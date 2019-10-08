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Дмитрий Баринов: «Стараюсь подбадривать игроков «Спартака». Говорю, что все будет хорошо»

13:04
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Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов рассказал о подготовке к матчу с Шотландией и атмосфере внутри национальной команды. По его словам, он пытается подбодрить футболистов национальной команды из «Спартака». Красно-белые после 12 туров занимают 12-е место в таблице и проиграли пять последних игр подряд.

— Учитывая вашу известную «любовь» к «Спартаку» вы как-то подкалываете Бакаева, Джикию по-особенному?

— Да нет, наоборот. Стараюсь поддерживать. Вчера с Джикией разговаривал, у меня с ним хорошие отношения. Я некого не подкалываю, наоборот, говорю, что все наладится и все будет хорошо. (Александр Рогулев)

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