Цорн — о совете директоров «Спартака»: «Все обсудили, прошло без сюрпризов»
15:19
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн покинул заседание совета директоров клуба, которое прошло сегодня в Москве.
— Все обсудили, прошло без сюрпризов, — сказал Цорн.
Напомним, что красно-белые ушли на зимний перерыв на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России. В заключительном туре «Спартак» проиграл «Ростову» со счетом 1:4. (Иван Торопцев)
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