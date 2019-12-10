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Цорн — о совете директоров «Спартака»: «Все обсудили, прошло без сюрпризов»

15:19
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Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн покинул заседание совета директоров клуба, которое прошло сегодня в Москве.

— Все обсудили, прошло без сюрпризов, — сказал Цорн.

Напомним, что красно-белые ушли на зимний перерыв на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России. В заключительном туре «Спартак» проиграл «Ростову» со счетом 1:4. (Иван Торопцев)

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