Тедеско — о совете директоров «Спартака»: «Все прошло хорошо и дружелюбно»
14:52
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско покинул заседание совета директоров клуба, которое прошло сегодня в Москве.
— Все прошло хорошо и дружелюбно. Вам все расскажут. С Новым годом, ребята, — сказал Тедеско.
Напомним, что красно-белые ушли на зимний перерыв на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России. В заключительном туре «Спартак» проиграл «Ростову» со счетом 1:4. (Дмитрий Гирин)
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