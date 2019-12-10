Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско покинул заседание совета директоров клуба, которое прошло сегодня в Москве.

— Все прошло хорошо и дружелюбно. Вам все расскажут. С Новым годом, ребята, — сказал Тедеско.

Напомним, что красно-белые ушли на зимний перерыв на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России. В заключительном туре «Спартак» проиграл «Ростову» со счетом 1:4. (Дмитрий Гирин)

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