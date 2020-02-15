Тедеско хочет быть со «Спартаком» настолько успешным, насколько это только возможно

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, что хочет добиться успехов с московским клубом. Он добавил, что тренер должен быть на сто процентов сосредоточен на нынешней работе.

— Летом ушли многие важные футболисты, оставив прорехи в команде. У нас один из самых юных составов. Маленький пример: в последнем матче в центре полузащиты действовала тройка игроков 19-ти, 21-го и 23-х лет. В России же многие клубы располагают возрастными ребятами. Случается, что нам в каких-то ситуациях не хватает опыта. Но молодежь у нас качественная и быстро учится.

— Вы верите, что вам дадут время работать, даже если команда станет пропускать удары?

— Это зависит от нас. Если при этом все-таки будем набирать нужные очки, хорошо трудиться, то уверен, что время дадут. Какие-то колебания для молодой команды нормальны. Это понимают и руководители клуба. Цель звучит так: построить что-то вместе.

Следующий шаг — быть со «Спартаком» настолько успешным, насколько это только возможно. Перед подписанием контракта с московским клубом я не думал, что может быть когда-то потом. Это было бы неуважительно по отношению к «Спартаку» и его фанатам. Они заслуживают того, чтобы тренер был на сто процентов сосредоточен на нынешней работе. По-другому я не могу. Если что-то делаю, то со всей страстью.

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