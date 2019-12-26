Наиль Умяров: «Сразу поняли, что от нас хочет Тедеско»
14:28
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал, что команда сразу поняла требования главного тренера Доменико Тедеско.
— Сколько времени ушло на адаптацию к требованиям Доменико Тедеско?
— Мы сразу поняли, что от нас хочет новый тренер. В каких-то матчах получалось, в других — нет, но мы стараемся. И тренер это видит, судя по его словам.
— Чувствуется, что пришел специалист из ведущего чемпионата?
— Сразу было видно, что Тедеско — топ-тренер. Мы это видим по тренировкам, получаем на них удовольствие. Очень надеюсь, что весной работа даст плоды, и мы оправдаем ожидания болельщиков. (Константин Алексеев)
Наиль Умяров: «Тедеско — топ-тренер. Надеюсь, весной оправдаем ожидания болельщиков»
Материалы сюжета: «Спартак» и Тедеско: новый тренер
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