Наиль Умяров: «Сразу поняли, что от нас хочет Тедеско»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал, что команда сразу поняла требования главного тренера Доменико Тедеско.

— Сколько времени ушло на адаптацию к требованиям Доменико Тедеско?

— Мы сразу поняли, что от нас хочет новый тренер. В каких-то матчах получалось, в других — нет, но мы стараемся. И тренер это видит, судя по его словам.

— Чувствуется, что пришел специалист из ведущего чемпионата?

— Сразу было видно, что Тедеско — топ-тренер. Мы это видим по тренировкам, получаем на них удовольствие. Очень надеюсь, что весной работа даст плоды, и мы оправдаем ожидания болельщиков. (Константин Алексеев)

Наиль Умяров: «Тедеско — топ-тренер. Надеюсь, весной оправдаем ожидания болельщиков»