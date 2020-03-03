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Черчесов ответил на вопрос, кто может быть капитаном сборной России вместо Дзюбы

00:55
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» рассказал о том, кто может быть капитаном команды вместо форварда Артема Дзюбы. Нападающий «Зенита» пропустил рестарт чемпионата из-за травмы, которую получил в конце зимних сборов.

— Дзюба — капитан сборной России, самый активный в чемпионате России по системе гол+пас, получил травму в состоянии игрока без контракта. Если без Дзюбы, кто может выйти с капитанской повязкой?

— Это травма произошла на моих глазах (в контрольном матче), ничего страшного там не было. Видимо, не хотели рисковать, поэтому дождемся, что будет. А так у нас Кудряшов капитанил, Жирков. У нас и другое поколение подрастает, Джикия капитан в «Спартаке». Другое дело, есть видение команды, надо всегда учитывать, кто на что способен.

— Дзюба любит надевать перчатки и вставать в ворота...

— Дзюбе уже поздно (играть в воротах). У нас есть, кому этим делом заниматься.

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