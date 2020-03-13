Виктор Кашшаи: «Кутепов не фолил на Сорокине. Это не пенальти»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Виктор Кашшаи на пресс-конференции заявил, что арбитр Сергей Лапочкин, работавший на матче 21-го тура РПЛ «Спартак» — «Краснодар» (0:1), принял правильное решение, не назначив пенальти в ворота красно-белых после борьбы защитника москвичей Ильи Кутепова с защитником Егором Сорокиным.

— При угловых всегда много активности. Здесь активно боролись две пары справа. Каждый игрок либо толкал другого, либо держал. Это контактный вид спорта. Здесь был контакт между игроками. Сорокин пытался толкнуть Кутепова, а тот защититься. Это не пенальти. В большом футболе такое бывает. Если мы будем каждый такой момент считать нарушением, то их будет больше ста в матчах. (Наталья Юрина)