Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев поделился впечатлениями от первого официального матча в донском клубе. Хавбек вышел на замену в матче 21-го тура Тинькофф-чемпионата России против ЦСКА (3:2) и через 5 минут забил победный мяч. Для Мамаева это была первая игра с осени 2018 года, он отбыл тюремный срок за две драки в центре Москвы и вышел на свободу после закрытия трансферного окна.

— Эмоций было много, игра оставила неоднозначный осадок, — цитирует официальный сайт «Ростова» Мамаева. — Вроде и победа, но очень нервная, особенно концовка. С учетом того, что у ЦСКА было на два игрока меньше, могли спокойнее матч закончить.

— Концовка выдалась тяжелой. Почему так произошло? В равных составах «Ростов» играл лучше.

— Думаю, все ошибки тренер разберет и подскажет как их решить.

— Вы сыграли в официальном матче впервые почти за полтора года. Что чувствовали перед тем, как выйти на поле?

— На удивление, очень спокойно все было внутри, без каких-либо эмоций. Как-то представлял свой выход после паузы, но думал будет иначе.

— Трибуны поддерживали вас громче всех, еще и кричалку отдельную скандировали.

— Слышал, очень тепло поприветствовали. Я благодарен болельщикам, с первого дня здесь меня очень хорошо поддерживают. Это дает много дополнительных эмоций.

— Впереди матч с еще одним прямым конкурентом — московским «Локомотивом». Какой настрой и можно ли назвать это игрой за шесть очков?

— Нет, это все-таки матч за три очка. Весной важны все игры, неважно играешь ты с лидером или аутсайдером. Все пытаются по максимуму набрать очки: кто-то борется за самые высокие места, а кто-то хочет сохранить прописку в элите. «Локомотив» — одна из ведущих команд нашей страны, безусловно, будет тяжелая игра. Настрой — побеждать, на каждый матч ставим такую цель. Будем выходить на поле с мыслями о победе.