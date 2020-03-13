КДК отменил красные карточки Карпова и Кверквелии

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил журналистам об отмене красных карточек защитника ЦСКА Вадима Карпова и защитника «Локо» Соломона Кверквелии.

Армеец получил ее в матче 21-го тура РПЛ против «Ростова» (3:2) за фол в своей штрафной на хавбеке ростовчан Ивелине Попове. Железнодорожник — в игре 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:0).

В документе написано: «Отменить ошибочно примененные удаления Карпова и Кверквелии».

— Локомотив и ЦСКА обратились в КДК, сказал Григорьянц. — Мы данные решения принимаем в соответствии с решением экспертно-судейской комиссии. Вчера получили ее заключение. На его основании решения отменены. (Наталья Юрина)