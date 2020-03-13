Виктор Кашшаи: «Судья ошибся, наказав Карпова красной карточкой»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Виктор Кашшаи оценил действия арбитра Владислава Безбородова в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ «Ростов» — ЦСКА (2:3). В первом тайме прямую красную карточку получил Ильзат Ахметов, во втором — Вадим Карпов, в обоих случаях за нарушения в штрафной армейцев, после которых были назначены пенальти.

— Сначала рефери не увидел контакта между игроками. Было сложно определить, был ли он. Только замедленная съемка помогает определить. Это контакт случайный, но нарушение. ВАР внимательно посмотрел, сообщил судье. Без ВАР не было бы пенальти. ВАР важен в футболе Мы можем избежать больших ошибок.

Красная? В данной ситуации важна позиция Попова: как близко он находился у мячу. А также расположение защитников. Судье нужно было посмотреть несколько моментов. К сожалению, рефери не оценил эту ситуацию правильно. Это было не лишение явной возможности забить, а срыв атаки. Ошибка по карточке, но ВАР правильно определил пенальти.