КДК может отменить красные карточки Кверквелии и Карпова до следующего тура

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС завтра примет решение о возможной отмене удалений защитника ЦСКА Вадима Карпова и защитника «Локомотива» Соломона Кверквелии в матчах 21-го тура РПЛ по итогам заседания Экспертно-судейской комиссии.

— КДК на момент заседания не имело решений Экспертно-судейской комиссии по удалениям Карпова и Кверквелии, поэтому решения пока не приняты, — заявил Григорьянц. — Как только КДК получит заключения ЭСК, тогда примет решение. Скорее всего, это произойдет до начала тура 12 марта. Если красную карточку Карпова не отменят, то вернемся к вопросу штрафа ЦСКА за два удаления. (Евгений Белоусов)