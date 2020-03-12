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КДК может отменить красные карточки Кверквелии и Карпова до следующего тура

14:58
КДК может отменить красную карточку защитника ЦСКА Вадима Карпова (слева) в матче против «Ростова» (2:3). Фото https://vk.com/fcrostov
КДК может отменить красную карточку защитника ЦСКА Вадима Карпова (слева) в матче против «Ростова» (2:3). Фото https://vk.com/fcrostov
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Контрольно-дисциплинарный комитет РФС завтра примет решение о возможной отмене удалений защитника ЦСКА Вадима Карпова и защитника «Локомотива» Соломона Кверквелии в матчах 21-го тура РПЛ по итогам заседания Экспертно-судейской комиссии.

— КДК на момент заседания не имело решений Экспертно-судейской комиссии по удалениям Карпова и Кверквелии, поэтому решения пока не приняты, — заявил Григорьянц. — Как только КДК получит заключения ЭСК, тогда примет решение. Скорее всего, это произойдет до начала тура 12 марта. Если красную карточку Карпова не отменят, то вернемся к вопросу штрафа ЦСКА за два удаления. (Евгений Белоусов)

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 21-й тур. «Ростов» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




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