Бельгия открыла счет в матче с Россией. Кто виноват в пропущенном мяче?

"СЭ" – о первом голе в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 Бельгия – Россия.

Результативная атака бельгийцев началась на левом фланге. Еще до пересечения центральной линии Тилеманс и Торган Азар вышли из-под высокого прессинга нашей команды.

Джикия не смог прервать передачу на Батшуайи, а затем он с опозданием бросился на Азара. Нападающий "Челси" нашел лазейку между Джикией и Ахметовым, сделал передачу в свободную зону, где мяч подхватил Кастань.

Головин и Кузяев не успели вернуться в опорную зону, поэтому у Кастаня было время – он дождался Тилеманса, который и открыл счет.

Конкретного игрока в нашей команде винить нельзя, ошибка комплексная – из-за быстрого развития позиционной атаки бельгийцев наши футболисты не успели перестроиться и оказались выдернутыми из своих позиций. (Гоша Чернов)

Бельгия - Россия: онлайн-трансляция матча