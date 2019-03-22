Анзор Кавазашвили: "Немного обидно за Гильерме"

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился с "СЭ" я мнением о поражении сборной России от Бельгии (1:3) в первом туре отборочного раунда Евро-2020.

– Очень жаль, что все так сложилось для российской команды. Вчера и позавчера я всем говорил, что счастливым исходом для нашей сборной станет ничья. И, кстати, начали наши ребята совсем неплохо, – сказал Кавазашвили. – После первого тайма не сказал бы, что бельгийцы способны победить с преимуществом в 2 мяча. Все-таки надеялся, что Россия во втором тайме продолжит играть так же, как в первом, особенно в первые 20 минут – с таким же рвением, давлением на оппонента. Но на второй тайм вышла уже совсем другая сборная России.

– Все из-за пенальти в конце первой половины?

– Конечно, немного испортил ситуацию. Ну не надо было покупаться на такие мелочи. Не имеют права наши защитники допускать такие ошибки. Кстати, перед игрой я обрадовался появлению в стартовом составе Юры Жиркова, который как раз и свалил бельгийца в собственной штрафной. Несмотря на то, что Юра уже возрастной футболист, все же он имеет опыт и способность показать хорошую игру в тяжелой ситуации. Может, он уже не настолько подвижен, как раньше, когда мог закрыть весь левый фланг, но способен держать мяч, у него есть индивидуальное мастерство. К сожалению, сложилось так, что правила нарушил именно он.

– Что можете сказать о Гилерме?

– Немного обидно за него. Во втором и третьем мяче его вины нет. Единственное, в эпизоде с первым голом он просто плюхнулся на газон, не вытянулся за мячом. То ли не видел момент удара, то ли запоздал с прыжком. Руку-то протянул, но просто упал на месте. Может, не ожидал удара?

– Ваше впечатление от сборной Бельгии?

– Сразу видно, что это стабильная сборная. Тренер смог найти замену ключевым игрокам, которые пропускали игру против России из-за травм. У нас многие считали, что наша сборная вообще должна победить, когда узнали, что не сыграют Лукаку и Де Брейне. Простите, европейский футбол отличается от нашего тем, что игроки с запада выступают в лучших клубах континента, в чемпионатах Англии, Испании, Италии и так далее. Там футболисты поэтапно прогрессируют в своих командах, а у нас приходится учить некоторых играть в футбол во время созыва национальной сборной. Это неправильно.

Следующий матч сборная России проведет в воскресенье, 24 марта, в гостях у национальной команды Казахстана. Начало – в 17.00 по Москве. (Иван Торопцев)​

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