4:0! Россия разгромила Казахстан в отборочном турнире Евро-2020

Сборная России в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 разгромила Казахстан (4:0).

Дубль в первом тайме оформил Денис Черышев, после перерыва отличился Артем Дзюба, четвертый гол оказался в воротах хозяев после удара Магомеда Оздоева и рикошета от ноги защитника.

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа I

Казахстан – Россия – 0:4 (0:2)

Голы: Черышев, 19 (0:1). Черышев, 45+2 (0:2). Дзюба, 52 (0:3). Бейсебеков, 62 - в свои ворота (0:4).

Казахстан: Непогодов, Логвиненко (Вороговский, 30), Малый, Е.Ахметов, Бейсебеков, Суюмбаев, Куат, Перцух (Жуков, 85), Меркель, Муртазаев (Турысбек, 59), Зайнутдинов.

Россия: Гильерме, Мариу Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов, Ионов (Игнатьев, 61), Оздоев, Газинский, И.Ахметов (Ал.Миранчук, 72), Черышев, Дзюба (Чалов, 82).

Предупреждения: Суюмбаев, 49. Куат, 59. Е.Ахметов, 64. Черышев, 70. Зайнутдинов, 90+3.

Судьи: Винчич. Кланчник, Ковачич (все - Словения).

24 марта. Астана. Стадион "Астана Арена".

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