УЕФА может отказаться от нового формата Лиги чемпионов ради борьбы с Суперлигой

УЕФА планирует отказаться от нового формата Лиги чемпионов, чтобы побороться с Суперлигой, сообщает Voz Populi.

В следующем сезоне Лига чемпионов должна была стартовать в новом формате — с единой таблице из 36 команд. По информации источника, УЕФА готов отказаться от этой реформы, чтобы сохранить текущую систему розыгрыша. Предполагается, что это поможет побороться с проектом Суперлиги.

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги. Позднее стал известен формат поведения европейского турнира.

Ранее об отказе от участия в Суперлиге объявили «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Атлетико» и «Севилья».