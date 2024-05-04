Мюллер — о матче с «Реалом»: «Будет возможность осуществить детскую мечту»

Форвард «Баварии» Томас Мюллер рассказал настрое мюнхенского клуба перед ответным матчем с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов. Первая встреча команд в Мюнхене завершилась со счетом 2:2.

«Игра носит абсолютно решающий характер. У нас будет возможность осуществить детскую мечту и выйти в финал Лиги чемпионов», — написал игрок в соцсетях.

Ответный матч состоится 8 мая в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 22.00 мск.