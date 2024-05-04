Дембеле дал совет игроку дортмундской «Боруссии» Аллером перед ответным матчем Лиги чемпионов

Вингер «ПСЖ» Усмана Дембеле посоветовал форварду «Боруссии» Дортмунд Себастьяном Аллером хорошо подготовиться к ответному матчу 1/2 финала Лиги чемпионов. Первая встреча команд закончилась со счетом 1:0 в пользу немцев.

По данным Le Parisien, игроки «ПСЖ» уверены в победе в ответном матче, несмотря на поражение.

Ответная игра состоится через неделю, 7 мая, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало — 22.00 по московскому времени.