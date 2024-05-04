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Сегодня, 07:21

Дембеле дал совет игроку дортмундской «Боруссии» Аллером перед ответным матчем Лиги чемпионов

Виктория Кравченко
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Вингер «ПСЖ» Усмана Дембеле посоветовал форварду «Боруссии» Дортмунд Себастьяном Аллером хорошо подготовиться к ответному матчу 1/2 финала Лиги чемпионов. Первая встреча команд закончилась со счетом 1:0 в пользу немцев.

По данным Le Parisien, игроки «ПСЖ» уверены в победе в ответном матче, несмотря на поражение.

Ответная игра состоится через неделю, 7 мая, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало — 22.00 по московскому времени.

Усман Дембеле
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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