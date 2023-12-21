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Сегодня, 15:32

Стал известен формат Суперлиги

В Суперлиге примут участие 64 команды, разделенные на три дивизиона
Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Фото Reuters

Компания A22 Sports, являющаяся спонсором Суперлиги, опубликовала формат поведения нового европейского турнира.

Сообщается, что 64 клуба будут поделены на три дивизиона — Star (высший), Gold (второй по рангу) и Blue (третий). В первых двух будут участвовать 16 команд, в третьем — 32. Дивизионы Star и Gold будут разбиты на 2 группы по 8 участников, а Blue — на 4 группы.

На первом этапе в каждой группе команды проведут по два матча между собой (дома и на выезде). Этап плей-офф будет начинаться с четвертьфинальной стадии. В дивизионах Star и Gold из каждой группы в плей-офф выйдут по 4 команды, из Blue — две. В четвертьфиналах и полуфиналах участники проведут по две игры. Финал будет состоять из одного матча и проходить на нейтральном поле.

Из лиги Star и лиги Gold в плей-офф выйдут по четыре лучших команды из группы. Из лиги Blue — лишь по две. Худшие команды всех групп дивизионов Star и Gold опустятся в лигу рангом ниже. Финалисты дивизионов Star и Blue поднимутся в лигу рангом выше. По 5 худших команд каждой группы дивизиона Blue вылетят из Суперлиги. Их заменят лучшие команды национальных чемпионатов.

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по блокировке создания Суперлиги.

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