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Калешин — о премиальных в 2009 году в «Рубине»: «Обыграли мы «Химки» или «Барселону» — без разницы»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-игрок «Рубина» Виталий Калешин рассказал, что после победы над «Барселоной» в групповом турнире Лиги чемпионов в 2009 году игроки казанской команды получили обычные премиальные.

«После игры в раздевалку зашли, похлопали — да и все. Говорят же, что после игры у футболистов дофаминовая яма. Вот тогда было самое сильное опустошение за карьеру. Бекиич позже нас зашел: «Вы че сидите такие тихие — каждый день «Барселону» обыгрываете?» И разрешил нам по бутылке пива на ужин. А в казанском аэропорту нас встретили болельщики, мэр, министр спорта. Похлопали, постояли, разошлись — и забыли. Ни ресторанов, ни кафе.

Какие премиальные были? Как и в чемпионате России — пять тысяч долларов. Обыграли мы «Химки» или «Барселону» — без разницы. И на том спасибо: потом было такое, что зарплату не платили по четыре месяца», — цитирует Sport24 Калешина.

В октябре 2009 года «Рубин» сенсационно обыграл «Барселону» на «Камп Ноу» со счетом 2:1 благодаря голам Рязанцева и Карадениза.

Источник: https://sport24.ru/football/news-606021-eks-futbolist-rubina-rasskazal-o-premialnykh-posle-pobedy-nad-barselonoy-v-lige-chempionov
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