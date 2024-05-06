Форвард «ПСЖ» Мбаппе оценил свои шансы в забеге с Болтом

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал о шансах в забеге на 100 м со спринтером Усэйном Болтом. Ранее легкоатлет заявил, что хотел бы посоперничать с французом. Футболист подчеркнул, что ему приятно вдохновлять Болта.

«Мои шансы в забеге с Болтом? У меня нет шансов. Но ради забавы можно было бы попробовать», — цитирует игрока RMC Sport.

7 мая «ПСЖ» сыграет с дортмундской «Боруссии» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Первая игра завершилась победой немцев со счетом 1:0.