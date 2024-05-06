Лига чемпионов: расписание матчей и где смотреть трансляции ответных полуфиналов
Ответные матчи в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов состоятся 7 и 8 мая. Все встречи начнутся в 22.00 по московскому времени. Ознакомиться подробнее с календарем матчей Лиги чемпионов можно в нашем материале.
В России матчи Лиги чемпионов в прямом эфире показывают на каналах холдинга «Матч». Все игры полуфинала ЛЧ бесплатно будут транслировать на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru.
«СЭ» на своем сайте проводит текстовые онлайн-трансляции игр 1/2 финала Лиги чемпионов. В матч-центре будут доступны формальные события встреч главного футбольного еврокубка.
В первых матчах 1/2 финала Лиги чемпионов «Бавария» на своем поле сыграла вничью с «Реалом» (2:2), а «Боруссия» обыграла «ПСЖ».
Ответные матчи 1/2 финала Лиги чемпионов
7 мая, вторник
22.00. «ПСЖ» — «Боруссия Дортмунд»
8 мая, среда
22.00. «Реал Мадрид» — «Бавария»
Трансляцию матчей бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за играми Лиги чемпионов можно на платформах «Кинопоиск» и Okko.
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