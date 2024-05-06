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Сегодня, 22:00

«ПСЖ» — «Боруссия»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«ПСЖ» примет дортмундскую «Боруссию» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов 7 мая
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Матс Хуммельс.
Фото Reuters

«ПСЖ» на своем поле примет дортмундскую «Боруссию» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов во вторник, 7 мая. Встреча пройдет в Париже, Франция, на стадионе «Парк де Пренс». Начало — 22:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию игры 1/2 финала Лиги чемпионов покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1», эфир стартует в 21.45 мск. Также следить за играми Лиги чемпионов можно на платформах «Кинопоиск» и Okko.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию игры 1/2 финала Лиги чемпионов. В матч-центре «ПСЖ» — «Боруссия» будут доступны формальные события встреч главного футбольного еврокубка.

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Боруссия» на своем поле обыграла «ПСЖ» (1:0).

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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