«ПСЖ» на своем поле примет дортмундскую «Боруссию» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов во вторник, 7 мая. Встреча пройдет в Париже, Франция, на стадионе «Парк де Пренс». Начало — 22:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию игры 1/2 финала Лиги чемпионов покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1», эфир стартует в 21.45 мск. Также следить за играми Лиги чемпионов можно на платформах «Кинопоиск» и Okko.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию игры 1/2 финала Лиги чемпионов. В матч-центре «ПСЖ» — «Боруссия» будут доступны формальные события встреч главного футбольного еврокубка.

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Боруссия» на своем поле обыграла «ПСЖ» (1:0).

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