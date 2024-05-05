Мбаппе — об ответном матче с «Боруссией»: «Мы уверены, что отыграемся и выйдем в финал!»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от ответного матча против дортмундской «Боруссии» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Давление во вторник? Это нормально, потому что на кону место в финале Лиги чемпионов. Мы осознаем давление, но команда спокойна. Мы уверены, что отыграемся и выйдем в финал!» — приводит слова Мбаппе Le Parisien.

Игра пройдет в Париже во вторник, 7 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени. В первом матче французский клуб уступил «Боруссии» на выезде — 0:1.