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Сегодня, 13:17

Геррейру не поможет «Баварии» в ответном матче Лиги чемпионов с «Реалом»

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Защитник «Баварии» Рафаэл Геррейру не сыграет в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», передает пресс-служба мюнхенского клуба.

У португальского игрока по итогам матча 32-го тура бундеслиги со «Штутгартом» (1:3) диагностировали повреждение капсулы коленного сустава и крестообразных связок, из-за чего Геррейру пропустит ближайшие игры своей команды, включая встречу Лиги чемпионов.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов состоится в среду, 8 мая, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Первая игра между «Баварией» и «Реалом» завершилась со счетом 2:2.

Рафаэл Геррейру
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
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