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«ПСЖ» — «Боруссия»: во сколько и где начнется трансляция матча Лиги чемпионов

«ПСЖ» сыграет с «Боруссией» в матче Лиги чемпионов 7 мая
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист «ПСЖ» Килиан Мбаппе.
Килиан Мбаппе.
Фото AFP

7 мая «ПСЖ» дома примет дортмундскую «Боруссию» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Начало встречи в 22.00 по московскому времени. Игра пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс».

В 21.40 мск на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru начнется видеотрансляция противостояния «ПСЖ» — «Боруссия». В прямом эфире и по подписке игру Лиги чемпионов также покажут на телеканале «Матч Премьер», начиная с 21.45 по московскому времени.

В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события игры «ПСЖ» — «Боруссия». На нашем сайте также пройдет текстовая онлайн-трансляция самых интересных моментов поединка ЛЧ.

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Боруссия» дома на арене «Сигнал Идуна Парк» обыграла «ПСЖ» со счетом 1:0. Единственный гол на 36-й минуте встречи забил форвард немецкого клуба Никлас Фюллкруг.

Лига чемпионов: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр плей-офф, статьи и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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